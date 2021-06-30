Florida'da çöken binada can kaybı 16'ya yükseldi; Biden bölgeye gidecek

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye gitmeyi planladığı belirtildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu. Cava, hayatını kaybedenlerden 12’sinin ailesine haber verildiğini ifade ederek, 147 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Biden, Florida'ya gidecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yarın bölgeyi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.