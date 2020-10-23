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Yaşam

Florida'da çift başlı yılan bulundu

"Çift başlı yılanların iki beyinle hayatta kalma oranı düşüktür"

23 Ekim 2020 15:46

ABD'nin Florida eyaletinde, vahşi yaşam yetkilileri, nadir rastlanan bir çift başlı yılan bulduklarını açıkladı. 

NBC News'ta yer alan habere göre, Florida'da nadir rastlanan bir çift başlı yılan bulundu. Eyaletin Balık ve Vahşi Yaşam Araştırma Enstitüsü, yılanın çift başlı olma nedeninin ikiz yılanların embriyo gelişimi sırasında ayrılması süreciyle ilgili olduğunu belirtti. 

Araştırma Enstitüsü, "İki başlı yılanların yaşama oranı düşüktür çünkü iki beyinde farklı kararlar verirler. Bu durum beslenme ve hayatta kalma kararları vermeyi zorlaştırır" dedi. 

 

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