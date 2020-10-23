Florida'da çift başlı yılan bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde, vahşi yaşam yetkilileri, nadir rastlanan bir çift başlı yılan bulduklarını açıkladı.

NBC News'ta yer alan habere göre, Florida'da nadir rastlanan bir çift başlı yılan bulundu. Eyaletin Balık ve Vahşi Yaşam Araştırma Enstitüsü, yılanın çift başlı olma nedeninin ikiz yılanların embriyo gelişimi sırasında ayrılması süreciyle ilgili olduğunu belirtti.

Araştırma Enstitüsü, "İki başlı yılanların yaşama oranı düşüktür çünkü iki beyinde farklı kararlar verirler. Bu durum beslenme ve hayatta kalma kararları vermeyi zorlaştırır" dedi.