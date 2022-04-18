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Dünya

Florida'da 54 matematik kitabı müfredattan çıkarıldı; bazılarında 'eleştirel ırk teorisine' atıf olduğu iddia edildi

Florida eyaletindeki Demokratlar, eğitim sisteminin “siyasi bir savaş meydanına çevrildiği” eleştirisinde bulundu

18 Nisan 2022 11:34

ABD’nin Florida eyaleti, bazılarının içinde “eleştirel ırk teorisine” atıf bulunduğunu iddia ederek 54 matematik ders kitabının gelecek yılın müfredatından çıkarılmasına karar verdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Florida Eyaleti Eğitim Departmanı, 54 matematik kitabını gelecek yılın müfredatından çıkarırken bazılarının eyaletin memnuniyet standartlarına uygun olmadığını belirtti.

Eğitim departmanı, ABD yasaları ve toplumunda ırkçılığın ne şekilde bulunduğunu inceleyen eleştirel ırk teorisinin de bazı matematik kitaplarında atıfta bulunulduğu belirtti.

Florida’da da Cumhuriyetçiler, eyaletin okullarında bir dizi sert müdahaleye başvurmuştu. Florida eğitim kurulu geçen yıl devlet okullarında eleştirel ırk teorisinin öğretilmesini yasaklamıştı.

Florida eyaletindeki Demokratlar, eğitim sisteminin “siyasi bir savaş meydanına çevrildiği” eleştirisinde bulundu.

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