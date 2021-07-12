Florida'da 2021'in Temmuz ayı itibariyle rekor seviyede manati öldü

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ABD'nin Florida eyaletinde bu sene rekor sayıda manatinin öldüğü belirtildi. Bu manatilerin çoğunun açlıktan öldüğü açıklandı.

Eyaletin sularında 1 Ocak ile 2 Temmuz 2021 arasında 841 manatinin öldüğü tespit edildi. Daha önce Florida'da en çok manati ölümünün kayda geçtiği yıl 2013'tü; yıl boyunca 830 manati zehirli yosunlar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

BBC'nin aktardığına göre biyologlar manatilerin beslendiği deniz çayırlarının okyanus kirliliği nedeniyle öldüğünü; bu sebeple de deniz canlılarının rekor seviyede açlıktan öldüğünü belirtiyor.

Uzmanlara göre Florida'da sulara atık salınması yosun birikmesine ve deniz çayırlarının ölmesine sebep oluyor.