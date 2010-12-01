-''FLORENCE NİGHTİNGALE'' HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - İstanbul'da 44 yıldır hemşirelik okulu olarak öğretim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, artık fakülte olarak hizmet verecek. İÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede hizmet verecek olan hemşirelik fakültesinin, İstanbul Üniversitesinin 20. fakültesi olduğu belirtildi. Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet'in, tecrübesi ve birikimini dünya ve Türkiye ile paylaşan İstanbul Üniversitesinin, hemşirelik fakültesi ile Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını ifade ettiği bildirilerek, şu görüşlerine yer verildi: ''Yıllar önce hemşirelik mesleğinin eğitimi lise düzeyindeydi. Ancak hemşirelerin kendi mesleklerini çok daha ciddiye almaları neticesinde ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla eğitim düzeyi yüksekokul seviyesine çıktı. Şimdi de özellikle İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, güçlü kadrosu ile sadece mesleki insan yetiştirmesiyle değil, aynı zamanda kendi alanlarında bilimsel bilgi üretimine hız verecek olması nedeniyle fakülte düzeyine çıkmıştır. Uzun zamandan beri bu istek doğrultusunda çalışmalarına hız veren hemşirelik yüksekokulumuz, farklı hemşirelik ana bilim dallarıyla fakülte olarak hemen çalışmalarına başlayacaktır. Yetiştirdiği üst düzey hemşirelerin yanı sıra farklı ana bilim dalları, uzmanlaşmış bilim adamları da yetiştirecektir.''