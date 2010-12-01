T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''FLORENCE NİGHTİNGALE'' HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ OLDU İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2010 12:26

-''FLORENCE NİGHTİNGALE'' HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - İstanbul'da 44 yıldır hemşirelik okulu olarak öğretim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, artık fakülte olarak hizmet verecek. İÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede hizmet verecek olan hemşirelik fakültesinin, İstanbul Üniversitesinin 20. fakültesi olduğu belirtildi. Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet'in, tecrübesi ve birikimini dünya ve Türkiye ile paylaşan İstanbul Üniversitesinin, hemşirelik fakültesi ile Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını ifade ettiği bildirilerek, şu görüşlerine yer verildi: ''Yıllar önce hemşirelik mesleğinin eğitimi lise düzeyindeydi. Ancak hemşirelerin kendi mesleklerini çok daha ciddiye almaları neticesinde ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla eğitim düzeyi yüksekokul seviyesine çıktı. Şimdi de özellikle İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, güçlü kadrosu ile sadece mesleki insan yetiştirmesiyle değil, aynı zamanda kendi alanlarında bilimsel bilgi üretimine hız verecek olması nedeniyle fakülte düzeyine çıkmıştır.  Uzun zamandan beri bu istek doğrultusunda çalışmalarına hız veren hemşirelik yüksekokulumuz, farklı hemşirelik ana bilim dallarıyla fakülte olarak hemen çalışmalarına başlayacaktır. Yetiştirdiği üst düzey hemşirelerin yanı sıra farklı ana bilim dalları, uzmanlaşmış bilim adamları da yetiştirecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24