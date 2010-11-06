-FLORANSA'DA TÜRK FİLMLERİ GECESİ FLORANSA (A.A) - 06.11.2010 - Uluslararası Sinema ve Kadın Festivali'nin açılışı, yönetmenliğini İlksen Başarır'ın ''Başka Dilde Aşk'' ve Aslı Özge'nin ''Köprüdekiler'' filmlerinin gösterimiyle yapıldı. İtalya'nın Floransa kentinde 21 Ekim'de başlayan ve 10 Aralık'a kadar sürecek olan ''Sinemanın Floransa'daki 50 günü'' etkinliği kapsamında yer alan Uluslararası Sinema ve Kadın Festivali, dün akşam ''Türk Gecesi'' şeklinde yapılan açılışla İtalyan sinemaseverlere ''Merhaba'' dedi. Floransa'daki ünlü Odeon sinemasının evsahipliği yaptığı gecede, filmlerinden önce birer sunum yapmak için kente gelen ''Başka Dilde Aşk'' filminin yönetmeni İlksen Başarır ve ''Köprüdekiler'' filminin yönetmeni Aslı Özge de yer aldı. Türkiye'nin Floransa Fahri Başkonsolosu Orhan Ozar da etkinliği yerinde takip etti. Festivalde, filmlerin gösterimi öncesinde başarılı yönetmenler, filmlerin bu festivalde yer almasından, Türk sinemasının son yıllarda geldiği noktayı değerlendirdi. 46. Antalya Altın Portakal Kent Jürisi Özel Ödülü'nü kazanan ''Başka Dilde Aşk'' filminin yönetmeni İlksen Başarır, filminin bu festivalle ilk kez İtalyan izleyiciyle buluştuğuna dikkati çekerek, eserin festivalin açılış gecesi gösteriminde yer almasına sevindiklerini ifade etti. Filmin pek çok festivalde gösterildiğini söyleyen Başarır, ''Herhangi bir ülkede sonuçta Türk filmlerinin gösterilmesi güzel bir şey öncelikle. O yüzden memnunuz'' diye konuştu. Sinema ve Kadın Festivali'nde yer alması hakkındaki soruya ise İlksen Başarır, ''Normalde biz bunu ayrımını kabul etmiyoruz, bu mesleği yapan insanlar olarak. Ama bütün dünyada tabii ki, erkek egemen bir meslek bu. O yüzden de en azından böyle festivallerde bir arada olup, kadın yönetmenlerin daha fazla tanınması için önemli bence'' yanıtını verdi. Filmi çekerken, kadın yönetmen olarak zorlanıp zorlanmadığı sorulan başarılı yönetmen, ''Türkiye'de kadın yönetmen artık baya fazla. Ben bir zorluk yaşamadım yani kadın olmanın bir zorluğunu yaşamadım. Öyle bir şey olmuyor sette. Zaten herkes işini yaptığı için orada, öyle bir cinsiyetle ilgili zorluk yaşanmıyor. Yani, filme ait zorluklar olur ancak. Ama Türkiye'de kadın yönetmenler son beş senede ve de özellikle genç yönetmenler yetişti. Oldukça fazla'' diye konuştu. Başarır, çektikleri filmin evrensel bir konuyu ele almasından ötürü filmin iletişimle ilgili olduğunu ve daha önce katıldığı uluslararası festivallerde de çok olumlu eleştiriler aldığını dile getirdi. Yeni filmine dair ipuçları da veren İlksen Başarır, filmlerinde sosyal konuların üzerinde durmak istediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Adı Atlıkarınca, uzun metraj. Ensestle ilgili bir film. Bir aile üzerinden bunu anlatıyor. Rahatsız olduğumuz şeylerle ilgili film yapmak istiyoruz. Günlük hayatta çok olan, fazlaca etrafımızda olan ama bizi rahatsız ettiği için biraz gözümüzü kapattığımız konular. Kimsenin bilmediği konular değil. Aslında herkesin bildiği biraz rahatsız olduğu şeyler.'' -''BİR ŞEYİ NASIL ANLATTIĞIM ÇOK ÖNEMLİ''- 16. Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Film yarışmasında en iyi film ödülünü alan ''Köprüdekiler'' filminin yönetmeni Aslı Özge de kadın yönetmen olmasının kendisine avantaj sağladığını belirtti. Uluslararası Sinema ve Kadın Festivali'ne katılıyor olması sebebiyle kadın yönetmen olarak ne tür sorunlarla karşılaştığı sorulan Özge, ''İstanbul'da çok yerde çekim yaptık. Oralarda bir sorun olmadı. Belki sette biraz sorun oldu. Kadın olmanın ve aslında genç olmamın bir etkisi vardı. Benim çalışan ekiple aynı yaşta olmam dolayısıyla erkeklerde daha çok böyle bir hiyerarşi problemi oldu. Onun dışında kadınla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım'' yanıtını verdi. Türk sinemasında kadınların son beş senede atak yaptığını inandığını kaydeden Özge, ''İyi film festivallerinde mutlaka bir Türk filmi oluyor. Kadın ve erkek olarak değil, cinsiyet ve milliyet üstünden sinemayı çok fazla değerlendirmekten hoşlanmıyorum. Benim için ne anlatıldığı ve nasıl anlatıldığı daha da çok önemli. Dolayısıyla, benim sinema diliyle ilgili bir çatışmam var. Bir şeyi nasıl anlattığım çok önemli benim için'' şeklinde konuştu. ''Köprüdekiler''in Ocak ayında İngiltere'de vizyona gireceğini ve bunu çok önemsediğini ifade eden Aslı Özge, yeni filmi ''Soluksuz''a dair ipuçları verdi. Yeni filminin Almanya-Türkiye-Fransa ortak yapımı olacağı bildiren Özge, sözlerini şöyle tamamladı: ''Çekimlerine daha başlayamadık çünkü finansmanı toparlanmış değil. Eğer finansman meselesini çözebilirsek seneye başlamak istiyoruz. İstanbul'da burjuva bir aileyi anlatıyor. Bireyselleşme, bağımsızlaşma, aileden uzaklaşarak bireysel olma üzerine bir film. Kast toparlanmak üzere. Dört rolden üçü kesinleşti. Birisinin daha kastını bitirmeye çalışıyoruz. Çoğu Türkiye'de geçiyor. Bir yandan da üçüncü filmin senaryosunu yazmaya çalışıyorum. Yani üçüncü proje de var. O projeyi önce bile çekebilirim.'' Festival yöneticilerinden İtalyan Maresa D'Arcangelo da bu filmlerin İtalya'ya dağıtılmadığını hatırlatarak, filmlerin festivale dahil oluş sürecini şu şekilde açıkladı: ''Biz bir çok film görüyoruz ve onların arasından bir seçim yapıyoruz. Bu Türk filmleri çok güzel. Bu zamanda Türkiye bizim için çok önemli. Biz, birbirimize çok yakın hissediyoruz. İtalya için Türkiye çok önemli. Türkiye'de olan bir şey İtalya için çok önemli. Uzak gözükmesine rağmen aslında çok yakın bir yer Türkiye, İtalya'ya.'' Uluslararası Sinema ve Kadın Festivali, 11 Kasım'da bitecek.