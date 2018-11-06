Fleetcorp resmen iflas etti

1 milyar 500 milyon liralık borçla konkordato başvurusu yapan Fleetcorp bugün resmen iflas etti. 23 bin 500 araçlık filoya sahip olan ve 1.5 milyar borçla konkordato başvurusu yapan şirketin yöneticileri bir süredir bulunamıyordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, filo kiralama sektöründeki varlığı 20 yılı aşan Kuveytli Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama Ve Turizm AŞ, yüklü bir borçla Ağustos ayının başında faaliyetlerini durdurmuştu.

Şirketin, çok sayıda finans kurumu yanı sıra piyasaya da yüklü bir borcu bulunuyordu. Fleetcorp AŞ’den 100 milyon Euro alacağı bulunan Mercedes Benz Türk AŞ, 24 lüks otomobil için icradan satış kararı aldırmıştı. Şirketin elindeki otomobillerin değeri 700 milyon lira arasındaydı.