flaş(YENİDEN)

DHA:Erzincan' ın Tercan İlçesi'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı 1 kişinin silahıyla rastgele ateş açması sonucu 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 4 imam yaralandı
17 Ağustos 2018 18:53
DHA:Erzincan\' ın Tercan İlçesi\'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı 1 kişinin silahıyla rastgele ateş açması sonucu 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 4 imam yaralandı..
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