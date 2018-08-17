flaş(YENİDEN)

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DHA:Erzincan' ın Tercan İlçesi'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı 1 kişinin  silahıyla rastgele ateş açması sonucu  1 imam  ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 4 imam yaralandı

17 Ağustos 2018 18:53

DHA:Erzincan\' ın Tercan İlçesi\'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı 1 kişinin  silahıyla rastgele ateş açması sonucu  1 imam  ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 4 imam yaralandı..
 

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