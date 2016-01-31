Flash TV spikeri canlı yayında elektrik faturası yaktı; ''Enerji Bakanı mesajı alsın, millet kendini yakacak'' dedi

Flash TV Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün, canlı yayında elektrik faturasını yaktı. Yenigün, dün akşamki ana haber bülteninde milyonlarca vatandaşın yüksek elektrik faturalarını ödeyememekten şikayet ettiğini belirterek, ilginç bir eyleme imza attı. 280 liralık elektrik kullanımına 540 lira fatura gelmesini eleştiren Yenigün, komşusu olan bakkalın elektrik faturasını canlı yayında gösterdi. Sunucu, bakkala 69 liralık elektrik kullanımı için 130 lira fatura geldiğini ifade ederek, faturayı canlı yayında yaktı.

Yenigün, Enerji Bakanı Berat Albayrak'a da seslenerek, ''Bu mesajı alın. Yoksa vatandaş bırakın fatura yakmayı, kendini yakacak.'' dedi.