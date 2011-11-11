Flash TV spikeri ağzını bantladı

T24 -

Van'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından yine ihmaller gündeme geldi.Flash TV Ana Haber spikeri Mustafa Yenigün de depremin ardından ortaya çıkan ihmalleri ağzını siyah bantla kapatarak canlı yayında protesto etti.Yenigün, haberin yazılı metnini elinde tuttuğu bir kartona yazarak kameraya doğru çevirdi. Böylece haberi okurken söyleyeceklerini yazılı bir biçimde iletti.Deprem haberinin ekrana gelmesinin ardından neden böyle bir protesto yöntemine başvurduğunu anlatan Mustafa Yenigün "Dün yaşanan her şey sesimizi soluğumuz kesti. Umarım birilerinin başına bir taş atabilmeyi başarabilmişizdir. Çünkü becerilmemiş, yapılmamış bazı şeyler yüzünden insanlar enkaz altında kalıyor" dedi.