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Medya

Flash TV, kayyım ile yönetilecek

Ömer Ziya Göktuğ’un yayın hayatına döndürdüğü kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ basın açıklamasıyla itirazlarını duyurmuştu. Göktuğ kanalın ‘yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş bir fon’la yayına hazırlandığını, onaylamadığı işlem için mahkemede hakkını arayacağını bildirmişti

16 Mart 2022 09:19

İki yıl aradan sonra 2021 Ekim'de ekranlara geri dönen Flash TV’de, yarı yarıya ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasından sonra kanal için kayyım atanması kararının çıktığı bildirildi.

Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyım tarafından yönetileceğini söyledi.

Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.

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Mehmet Emin Göktuğ’un açıklaması şöyle:

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