Yayın hayatını 2019 yılında durduran Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Kanal yeni yayın döneminde de geçmiş döneme yakın formatlarla izleyicilerle tekrar buluşacak

Flash TV, eğlence formatıyla bu yaz yayın hayatına devam edecek. Plana göre kanalda sunuculuk yapmış isimlerden biri, kanalın genel müdürlüğünü üstlenecek.

Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, yaptığı açıklamalarda kanalın geri dönüşünü doğruladı. Medyakoridoru’na konuşan iş insanı Göktuğ, formatın yine eğlence odaklı olacağını bildirdi. Kanal, gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün’e genel müdürlük teklifi sundu. Aygün’ün yanıtı ise henüz belli değil.

Hakan Aygün, 2009-2010 yılları arasında kanalda haber sunuculuğu yapmıştı. Şimdi ise yönetici pozisyonunda olacak. Kanalın içeriğine dair yeni bilgileri zaman gösterecek. Flash TV, mevcut planlara göre önümüzdeki temmuz ayında yayına başlayacak.