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Medya

Flash TV'de toplu istifa

İki kameraman, bir muhabir ve bir montajcı yaşanan istifa ederek kanalla yollarını ayırdı

29 Ekim 2021 09:00

Uzun yılların ardından 11 Ekim’de izleyici ile yeniden buluşan Flash TV Ankara bürosunda toplu istifa şoku yaşandı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre; 11 Ekim’de resmi açılışı yapılmasına rağmen çalışanların girişi yapılmadı, sigortaları ise yok.

Maaşların asgari ücret üzerinden verildiği Flash TV’de, aradaki farkın elden ödeme olarak yapılacağı belirtilmesi üzerine, henüz girişi yapılmayan bir çalışan da işten çıkartıldı. 

İki kameraman, bir muhabir ve bir montajcı yaşanan bu krizler üzerine istifa ederek kanalla yollarını ayırdı.

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