Flash belleklere müzik veya fotoğraf yüklemek, fiziksel ağırlığını artırır mı?

Bilgisayarlarımızda/telefonlarımızda depoladığımız 1’lerden ve 0’lardan oluşmuş fotoğraf, video, müzik ya da diğer dijital dosyaların fiziksel olarak da hafıza sürücüsünde bulunduğunu biliyoruz. Fakat acaba bu ağırlık ne kadar? Depoladığımız veriler ne kadar olmalı ki, cihazımızın ağırlaştığını hissedebilelim?

UC Berkeley’den bilgisayar bilimci John D. Kubiatowicz’in belirttiğine göre; çok çok az olmasına rağmen depo edilen verilerin de bir ağırlığı var. Bu ağırlık her bayt için 1 attogram yani 1 gramın kentilyonda biri.

Bilim Fili’nin haberine göre, Bilgisayarlarımızın işleyişinin 1’ler ve 0’lardan oluştuğunu biliyoruz. Flash hafızalar da 1’ler ve 0’lar arasındaki farkı ayırt etmek için hapsedilmiş elektronları kullanırlar. Elektron sayısında bir değişiklik olmamasına rağmen, elektronlar bir kere hapsedildiklerinde ya da diğer bir deyişle veri depolandığında daha yüksek enerji seviyesine geçerler. Daha yüksek enerji seviyesine geçtikleri için ağırlaşırlar.

Peki, örneğin popüler yeni nesil bir cep telefonunun daha ağır hissedilmesi için ne kadar veri depolamak gerekir?

Weber yasasına göre; insanların iki nesne arasındaki ağırlık farkını anlayabilmesi için nesneler arası ağırlık farkının %5’den fazla olması gerekir. Yeni nesil lüks telefonlardan olan iPhone 6s ise 143 gramdır. Bu yüksek fiyatlı cep telefonunun daha da ağırlaştığının fark edilebilmesi için 7 gramlık veri depolamak gerekecek.

7 gramın ne kadarlık bir verinin karşılığı olduğuna geçmeden önce bütün bir interneti değerlendirelim. İnternetin şuan yaklaşık olarak 5 trilyon terabayt veri barındırdığı düşünülüyor. Bütün bu verinin yarattığı fiziksel ağırlık ise 1 gramın 200.000’de biri.

iPhone örneğine geri dönecek olursak, bu telefonun ağır hissedilmesi için depolanması gereken verinin bütün bir internetin barındırdığı verinin milyon katından daha fazla olması gerekir.

Yani bütün hesaplamalardan sonra, 7 gram ağırlığı elde etmek için 5.7 kentilyon terabayt veriye ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Yukarıdaki rakamlar kabaca verilmiş ve spekülatif olsalar da, yine de depoladığımız veriler hakkında genel bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Bu rakamlar çok bir anlam ifade etmediyse, insan hafızasının tahmin edilen büyüklüğünün 1.25 terabayt olduğu düşünülüyor. Yine kaba bir hesapla 7 gram ağırlığın elde edilmesi için insan hafızasının yaklaşık 4 kentilyon katı büyüklüğünde veriye ihtiyaç var.