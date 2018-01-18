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DHA;Diyarbakır'da 12 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bombalı saldırı iddianamesi tamamlandı DİYARBAKIR'da, 4 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit edildiği, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 100 kiş

18 Ocak 2018 13:37

DHA;Diyarbakır\'da 12 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bombalı saldırı iddianamesi tamamlandı

DİYARBAKIR\'da, 4 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit edildiği, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 100 kişinin de yaralandığı bombalı araç saldırısı ile ilgili iddianamede tamamlandı. Savcı, tutuklu 6 sanık için \"Kasten adam öldürmek\" ve \" Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak\" suçlarından 13\'kez kez ağırlaştırılmış müebet hapis cezası ve toplam 10 bin 760\'şar  yıla kadar hapis cezası istedi.

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