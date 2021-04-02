Flaş gelişme; ABD, İran ile dolaylı görüşmelere başlıyor

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ABD ve İran'ın 2015 Nükleer Anlaşması'nın taahhütlerine nasıl dönüş sağlayabileceği konusunda müzakerelerin gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamasına mutabık kalındı.

Viyana'daki toplantılara tüm taraflar katılırken ABD ve İran arasında direkt temas kurulmayacak.

Arabulucular aracılığıyla yapılacak görüşmelerde tarafların anlaşmaya dönüş için atacakları adımları nasıl senkronize edebileceği konuşulacak.

New York Times'a konuşan kaynaklara göre İran'ın taahhütlere dönüşü karşısında ABD'nin yaptırımları kaldırması da gündemde olacak.

2015 Nükleer Anlaşması'nın bir şekilde tekrar hayata geçirilmesi ABD-İran ilişkilerindeki gerginliği ciddi anlamda düşürebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Viyana'daki müzakereler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Tahran-Washington hattında atılmış en ciddi adım olacak.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran da bu hamleye karşılık olarak anlaşmanın taahhütlerine uymayı kademeli olarak bırakmaya başlamıştı.