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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi

03 Ocak 2019 15:56

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: \"Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi.\" 

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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kırıkkale Milletvekili HalilHareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta;Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza
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