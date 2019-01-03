MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi
03 Ocak 2019 15:56
MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: \"Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi.\"
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