Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), GSTV\'de yapılan açıklamalardan dolayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz\'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası, Galatasaray Spor Kulübü\'ne ise 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.