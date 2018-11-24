

Dışişleri Bakanlığı: Suriye\'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab\'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldı.