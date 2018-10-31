DHA:İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2018 tarihinde Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı
31 Ekim 2018 11:34
DHA:İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2018 tarihinde Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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