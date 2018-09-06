DHA: İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı
06 Eylül 2018 15:40
DHA: İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu \'Çetin Kombat\' kod adlı Musa Çetiner\'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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