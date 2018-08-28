DHA:Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında yürütülen operasyonda Beresih tepe bölgesinde tespit edilen 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi
28 Ağustos 2018 11:47
DHA:Şırnak\' ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında yürütülen operasyonda Beresih tepe bölgesinde tespit edilen 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir