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DHA:Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin  yaylasında  yürütülen operasyonda Beresih tepe bölgesinde tespit edilen 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz  hale getirildiği bildirildi

28 Ağustos 2018 11:47

DHA:Şırnak\' ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin  yaylasında  yürütülen operasyonda Beresih tepe bölgesinde tespit edilen 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz  hale getirildiği bildirildi.Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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DHAŞırnakBeytüşşebapFaraşinBeresihBölgede
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