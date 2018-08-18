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TSK: Hakkâri/Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine 18 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtlarında birliklere saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

18 Ağustos 2018 13:53

TSK: Hakkâri/Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine 18 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtlarında birliklere saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK HakkâriYüksekovaIrakHakurk ZapGaraAğustos
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