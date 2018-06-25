DHA;Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
25 Haziran 2018 18:17
DHA;Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..
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