İçişleri Bakanlığı: Dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen biri sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu "Gri Kategori"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirildi
23 Mayıs 2018 14:07
İçişleri Bakanlığı: Dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen biri sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu \"Gri Kategori\"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirildi.
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