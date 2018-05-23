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İçişleri Bakanlığı: Dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen biri sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu "Gri Kategori"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirildi

23 Mayıs 2018 14:08

İçişleri Bakanlığı: Dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen biri sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu \"Gri Kategori\"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirildi.

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