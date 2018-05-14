DHA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 14 kişinin şehit olduğu 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin tutuklu yargılanan 52 sanık için, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
14 Mayıs 2018 13:59
DHA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde 14 kişinin şehit olduğu 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin tutuklu yargılanan 52 sanık için, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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