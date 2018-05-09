Genelkurmay Çatı Davası: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın \"Ürkütücü\" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.