Genelkurmay Çatı Davası: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "Ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi
09 Mayıs 2018 13:53
Genelkurmay Çatı Davası: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın \"Ürkütücü\" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.
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