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DHA :Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ' nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde  operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi

16 Şubat 2018 12:02

DHA :Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\' nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde  operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi..

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