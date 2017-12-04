Siirt\' in Eruh ilçesi\' ne bağlı Akmeşe köyü kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bölgede ilk kez iki adet Bangalore torpido adı verilen zırhlı araçların geçişi sırasında kullanılan basmalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi