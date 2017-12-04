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Siirt' in Eruh ilçesi' ne bağlı Akmeşe köyü kırsalında  terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bölgede ilk kez iki adet Bangalore torpido adı verilen zırhlı araçların geçişi  sırasında kullanılan basmalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi    

04 Aralık 2017 15:40

Siirt\' in Eruh ilçesi\' ne bağlı Akmeşe köyü kırsalında  terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bölgede ilk kez iki adet Bangalore torpido adı verilen zırhlı araçların geçişi  sırasında kullanılan basmalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

 

 

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