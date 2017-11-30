DHA:Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,\"Reza Zarrab\' ın kendinden çok emin, bir suçlu değil de sanki olayları son derece rahat bir şekilde anlatması herkesin dikkatini çekti. Temenni ederiz; Türkiye\' ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab ne de bu davayla ilgili kimse bulunmasın\" dedi.



Işık; CHP lideri Kılıçdaroğlu\' nun öne sürdüğü belgelerle ilgili; \"Hepimizin beklentisi Kılıçdaroğlu\' nun bir dakika bile vakit geçirmeden belge diye salladığı evrakı Cumhuriyet Savcılarına, yargıya ve hukuka teslim etmesi ve basınla biran önce paylaşmasıdır \" dedi.