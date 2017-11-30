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DHA:Başbakan Yardımcısı  Fikri Işık,"Reza Zarrab' ın kendinden çok emin, bir suçlu değil de sanki olayları son derece rahat bir şekilde anlatması herkesin dikkatini çekti

30 Kasım 2017 15:24

DHA:Başbakan Yardımcısı  Fikri Işık,\"Reza Zarrab\' ın kendinden çok emin, bir suçlu değil de sanki olayları son derece rahat bir şekilde anlatması herkesin dikkatini çekti. Temenni ederiz; Türkiye\'  ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab ne de bu davayla ilgili  kimse bulunmasın\" dedi.


Işık; CHP lideri Kılıçdaroğlu\' nun  öne sürdüğü belgelerle ilgili; \"Hepimizin beklentisi Kılıçdaroğlu\' nun bir dakika bile vakit geçirmeden  belge diye salladığı evrakı  Cumhuriyet Savcılarına, yargıya ve hukuka teslim etmesi ve basınla biran önce paylaşmasıdır \" dedi.

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