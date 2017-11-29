Hakkari\' nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Gerdantepe bölgesinde çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan işçilere PKK\' lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.