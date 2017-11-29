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Hakkari' nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Gerdantepe bölgesinde çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan işçilere  PKK' lı teröristler tarafından  saldırıda bulunuldu

29 Kasım 2017 18:52

Hakkari\' nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Gerdantepe bölgesinde çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan işçilere  PKK\' lı teröristler tarafından  saldırıda bulunuldu.  Saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. 

 

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