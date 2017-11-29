Hakkari' nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Gerdantepe bölgesinde çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan işçilere PKK' lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu
29 Kasım 2017 18:53
Hakkari\' nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Gerdantepe bölgesinde çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan işçilere PKK\' lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.
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