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DHA : MHP Genel başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmek  istiyoruz   MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yüzde 10 barajına ilişkin değerlendirmesine yönelik " Sayın Genel Ba

09 Kasım 2017 16:06

DHA : MHP Genel başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmek  istiyoruz
 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin yüzde 10 barajına ilişkin değerlendirmesine yönelik \" Sayın Genel Başkanımız 5 mi, 7 mi olur, yoksa 10\'da mı kalır derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direk yüzde 10 barajı düşsün şekliyle  bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru. Fakat yüzde 10\'nun devamına da sıcak bakma var. Ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmek  istiyoruz. Yüzde 10\'un acısını en fazla çeken bir siyasi partiyiz biz. \" dedi.

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