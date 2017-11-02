DHA : TSK : Ağrı Doğubayazıt’ta ilçe merkezine saldırıda kullanılacağı istihbaratı alınan bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takip edildiği sırada ilçe merkezine ulaşamadan teröristler tarafından patlatılmıştır
02 Kasım 2017 20:07
DHA : TSK : Ağrı Doğubayazıt’ta ilçe merkezine saldırıda kullanılacağı istihbaratı alınan bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takip edildiği sırada ilçe merkezine ulaşamadan teröristler tarafından patlatılmıştır. Hasar ve zayiat yoktur.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir