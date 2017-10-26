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DHA:Başkan Uğur, istifa kararını 30 Ekim'de açıklayacak BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, 30 Ekim'de kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi

26 Ekim 2017 18:57

DHA:Başkan Uğur, istifa kararını 30 Ekim\'de açıklayacak

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna, 30 Ekim\'de kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi. 

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