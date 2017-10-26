DHA:Başkan Uğur, istifa kararını 30 Ekim\'de açıklayacak

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?\" sorusuna, 30 Ekim\'de kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi.