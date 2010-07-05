Flamingolar Van'a geri döndü

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Geçen yıllarda göllerde yeterince su olmadığı için azalan flamingo sayısı, bu yıl rekor düzeyde arttı.NTV'nin haberine göre Van'ın Özalp İlçesi'nde bulunan ve giderek su kaybeden Akgöl’ün, bol yağışlarla tamamen dolması, flamingoları da buraya çekti.Flamingoların uğrak yerlerinden biri olan havza, yeniden barınma açısından uygun hale geldi.Göçmen kuşların beslenmek kadar çoğalmak için de seçtiği göl, bu günlerde flamingo sürüleriyle dolup taşarken, Van Gölü havzasının kuşlar için çok özel bir bölge olduğunu belirten uzmanlar, sulak alanların çoğalması halinde daha çok kuşun geleceğini belirttiler.Akgöl'de beslenip üreyecek olan flamingolar, sonbaharla birlikte sıcak ülkelere göç edecek.