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Çevre

İzmir'de flamingolar için özel ada yapılıyor

İzmir Kuş Cenneti'nde flamingolar için ''kuluçka adası'' kurulacağı bildirildi.

05 Mart 2012 13:34

 

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de flamingo neslinin devamı açısından büyük önem taşıyan İzmir Kuş Cenneti'nde, flamingoların üremesi için özel ''ada'' yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 26 Ocakta başlatılan ve bölgedeki flamingoların rahatça kuluçkaya yatıp üreyebilmeleri için 6 bin 460 metrekare üzerine yapılan ada, Fransa ve İspanya'dakilerin ardından dünyadaki en büyük flamingo adası olacak.

 
Kuş cennetinde bu ay içinde yapım çalışmalarının bitirilmesi planlanan ada, yaklaşık 12 bin çift flamingo kapasiteli olacak.

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