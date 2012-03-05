İzmir'de flamingolar için özel ada yapılıyor

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de flamingo neslinin devamı açısından büyük önem taşıyan İzmir Kuş Cenneti'nde, flamingoların üremesi için özel ''ada'' yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 26 Ocakta başlatılan ve bölgedeki flamingoların rahatça kuluçkaya yatıp üreyebilmeleri için 6 bin 460 metrekare üzerine yapılan ada, Fransa ve İspanya'dakilerin ardından dünyadaki en büyük flamingo adası olacak.

Kuş cennetinde bu ay içinde yapım çalışmalarının bitirilmesi planlanan ada, yaklaşık 12 bin çift flamingo kapasiteli olacak.