Flamingo ölümleri Meclis gündeminde: Havzalardaki kuraklık, hatalı tarım politikalarından mı kaynaklanıyor?

Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümlerini Meclis'e taşıyan İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, konuyla ilgili iki bakanlığa soru önergesi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle iki Bakanlığa da sorular yönelten Sezgin, Tuz Gölü'nde ekosistemin ağır bir hasar alması nedeniyle yılda ortalama 20 bin flamingonun kuluçkadan çıktığı Tuz Gölü’ne önümüzdeki yıllarda flamingoların gelmekten vazgeçebileceğini vurguladı.

"Havzalardaki kuraklık, hatalı tarım politikalarından mı kaynaklanıyor?"

Konya, Ankara ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü’nü besleyen su kanallarının geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulamak için kanallara bent çekmesi nedeniyle, su miktarının azaldığını ve yavru flamingoların ölümünün arttığını belirten Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

- Bölgedeki hatalı sulama uygulamalarıyla ilgili bugüne kadar neden herhangi bir denetim gerçekleştirilmemiştir?

- Bölgedeki sulama politikalarında revizyon yapılması planlanmakta mıdır?

- Ülke çapında kuraklık nedeniyle pek çok havzamızda bu tür sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Bunlar hatalı tarım politikalarınızdan mı kaynaklanmaktadır yoksa gerekli tedbirlerin alınmasında ihmalle mi karşılaşılmaktadır?

"Tuz Gölü'nde ekosistemi korumak için tedbirler neden alınmadı?"

Aydın Sezgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ise şu soruları yöneltti:

- Tuz Gölü Havzası’nda ağır şekilde tahrip olan ekosistemin rehabilite edilmesi için ne gibi tedbirler alınması planlanmaktadır?

- Bölgede kuraklık düzeyinin son dönemde kademeli olarak artmakta olmasına rağmen ekosistemi korumaya ve kuraklıkla mücadele etmeye yönelik olarak neden herhangi bir tedbir alınmamıştır?