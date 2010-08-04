Flamingo kadının hayat mücadelesi

T24-

Kasların istemsiz bükülmesi yüzünden olan ve distoni denilen hastalığın bilinen bir çaresi bulunmuyor.36 yaşındaki Joanne Day'in bir bacağı, bu kas bükülmesi yüzünden vücudunun üst kısmına doğru dizden kıvrık pozisyonda duruyor ve bu yüzden hayatını koltuk değnekleriyle tek ayağı üzerinde durarak geçiriyor.







Ergenlik çağında patenle kayarken düştükten sonra vücudunda kas kıvrılmalarının başgösterdiğini belirten Joanne, hastalığın ilk kez, sol omuzu çenesine doğru, sanki omuzuyla telefon ahizesi tutuyormuş gibi yukarı kalkmasıyla başladığını, bu durumun 2 sene sürdüğünü anlattı.



İngiltere'de 40 bin kişide distoni hastalığının bulunduğu, ancak Joanne'nin durumunun çok şiddetli olması sebebiyle ülkede tek olduğu belirtildi.



