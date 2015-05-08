FKF'nin 'Büyük Gençlik Buluşması'na engelleme

2. kuruluş yıl dönümü için Büyük Gençlik Buluşması düzenleyen Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun (FKF) Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun kullanımıyla ilgili yaptığı anlaşma, etkinlik tarihinden bir gün önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatro Müdürlüğü tarafından iptal edildi. FKF'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, aynı gün ve saatte, Maçka Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Dün sanatçıların Facebook paylaşımları hakkında FKF'lileri uyaran Harbiye Açıkhava Tiyatrosu yönetimi, bugün de bir yazı göndererek sahnenin ve Harbiye’nin teknik açıdan konser yapmaya hazır olmadığını gerekçe göstererek sözleşmeyi fesh ettiğini açıkladı.

Genç Gazete'nin haberine göre, Harbiye yönetiminin İBB’den gelen emir doğrultusunda sözleşme şartlarını ihlal ettiği öğrenildi. Büyük Gençlik Buluşması, dün bazı gazetelerde “İkinci Gezi” olarak yorumlanmıştı.

Gençlik yasaklanamaz!

Etkinliğin iptal edilmesiyle ilgili olarak FKF, "Gençlik yasaklanamaz!" başlıklı bir açıklama yaptı. "Gerçeği hepimiz biliyoruz. AKP gençlikten korkuyor" denen açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun 2. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleşecek olan Büyük Gençlik Buluşması engelleme ile karşılaştı.

Harbiye yönetimi tarafından önce Redd ve Bulutsuzluk Özlemi’nin Facebook paylaşımları bahane gösterilirken, tarafımıza yazılı gerekçe teknik aksaklık ve kulislerin hazırlanamamış olması olarak bildirildi.

Bahsedilen paylaşım ise Deniz Gezmiş’in mezarında yapılan anma fotoğrafıydı. Sahte gerekçelerin bir anlamı yok. Dün gerici basın FKF’yi ve etkinliğini hedef gösterdi. Bugün bu adım atıldı.

Gerçeği hepimiz biliyoruz. AKP gençlikten korkuyor.

Korktuğu her şey gibi gençliği de yasaklamaya çalışıyor.

Şarkılardan, kitaplardan, insanlardan korkuyorlar.

Büyük Gençlik Buluşması Maçka Parkı’nda gerçekleşecek

Tam da onların korktukları gibi şarkılarımızla çıkmaya devam edeceğiz karşılarına. Etkinliğimiz yer değişikliği dışında tam da planlandığı gibi ve daha güçlü yapılacak. Büyük Gençlik Buluşması Maçka Parkı’nda gerçekleşecek.

Sahnemizi kuracak, etkinliğimize katılacak olan gruplarla birlikte her şeyi daha önce kararlaştırdığımız gibi gerçekleştireceğiz.

Tüm halkımızı, yasaklara boyun eğmeyen sanatçıları 9 Mayıs günü bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.

Bir kez daha söylüyoruz.

AKP gençliği yasaklayamaz.

Gençlik yasaklanamaz!

Şarkılarımız sokaklara çıkıyor.”