FKB Başkanı Bayraktar: Fiskobirlik de fındık alımı yapacak

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık üretiminin önemini vurgulayarak, \"TMO, alımlara devam ettiği müddetçe Fiskobirlik de alım yapacak\" dedi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, fındık alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile ortak fındık alımında yaşanan sorunları değerlendirdi. Fiskobirlik\'in TMO adına fındık almasının gündeme gelmesiyle bu süreçte yaşananlara değinen Bayraktar, TMO\'nun alımının müdahale alımına uygun bir alım olmadığını söyledi. Bayraktar, “Fındıkta sezon Ağustos sonunda başlıyor. TMO ise Eylül’ün ortasında alımlara başladı. Zaten garip guruba fındığını satmıştı” hatırlatmasında bulundu.

\'SIRA MALİYETE GELDİ\'

Eylül ayının ortalarında bir toplantıda Fiskobirlik’in neden fındık almadığı konusunun gündeme geldiğini dile getiren Lütfi Bayraktar, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile yaptığı görüşmelerin detaylarını şöyle açıkladı:

\"TMO alımlara devam ettiği müddetçe Fiskobirlik’te alım yapacak. Fiskobirlik 50 kooperatifinde alabildiği kadar fındık alması konularında mutabakata vardık. Emanet aldığımız fındıkları da almaları konusunda anlaştık. Sıra maliyete geldi. ‘Nakliye ve hamaliye masraflarını koyun, yeni eleman alırsanız onların masrafını da koyun, bize bir fiyat bildirin ve konuşalım’ dedim. Biz de dedik ki 10.50 liraya bu bölgede fındığı alalım üzerine de 20 kuruş koyarak size 10.70 liraya verelim dedik. Bu fiyatı fazla buldular ve bu işi 0.20 kuruşa yaptıklarını iddia ettiler.\"

\'FİSKOBİRLİK ELİNE BİR FIRSAT GEÇTİ\'

Aralarındaki sorunun TMO’dan kaynaklandığı kaydeden Bayraktar, “Şimdi bu ortamda kamuoyuna Fiskobirlik’in verdiği maliyet fiyatı bize göre yüksekti demek, Fiskobirlik’e haksızlık değil midir? Fiskobirlik eline bir fırsat geçti ve bunu kullanmaya kalktılar denilmez mi. Biz üreticiye faydalı olmak adına bütün faaliyetlerimizi durdurarak TMO adına fındık almaya ‘evet’ dedik, bütün şartları konuştuk. Mutabakata vardık. Ancak Fiskobirlik üzerine bu meselede bir eksiklik yüklemek de doğru değildir. Buradaki sorun bizden değil TMO’dan kaynaklanıyor. Demek ki bu süreçte bizim adımızı kullandılar” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kendi depolarında serbest piyasanın 10 kuruş üzerinde alım yaptıklarını ve bu alımların kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite olduğunu da sözlerine ekledi.



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