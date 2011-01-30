fizy.com geri dönüyor

T24 - Telif haklarından kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süredir erişimi engellenen müzik portalı "fizy.com", Turkcell ile yaptığı işbirliğiyle tekrar yayına geçecek.

Turkcell'in yazılı açıklamasına göre, yaklaşık 1 milyon üyesi olan "fizy.com", Turkcell desteğiyle, meslek birlikleri ile telif hakları konusunda anlaşma sağladı ve "tamamen yasal bir dijital müzik platformu" haline geldi.

Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, fizy.com işbirliğini şöyle değerlendirdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiziki müzik pazarı giderek daralırken dijital müzik pazarı daha da büyüyor. Ancak bu büyüme ile birlikte korsan müzik oranı yüzde 95'lere ulaşmış durumda. Turkcell olarak 2005 yılından bu yana müzik sektörünün büyümesi ve korsana karşı mücadeleye öncülük ediyor, müzikseverlerin ve dijital müziğin yasal platformlarda kalması için büyük rol oynuyoruz. Böyle bir ortamda her gün yüz binlerce kişinin milyonlarca şarkı dinlediği fizy.com gibi bir platformun da tamamen yasal bir platforma oturtularak müzikseverlere hizmet vermeye devam etmesi bizim için önemliydi.

Bu işbirliği çerçevesinde fizy.com'un telif anlaşmalarını üstlenerek, lisansız içeriklerin ayıklanması, yasağın kalkması ve de müzik tutkunlarının yasal dijital müziğe Turkcell desteğiyle özgürce ulaşmaya devam edebilecek olmasını sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz."

"Fizy.com" adına açıklama yapan Orkun Tekin de, fikri mülkiyet ve telif haklarına büyük saygı duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere fizy.com telif haklarından kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süre erişime engellenmiştir. Bu süreç boyunca görevi hak sahipleri ve sektörü korumak olan meslek birliklerine yönelik kamuoyunda olumsuz bir algı oluşmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Turkcell ile yaptığımız işbirliği sonucu geldiğimiz nokta tüm taraflar açısından çok değerli. Yasal dijital müzik pazarının büyümesindeki değerli katkılarından ve bize verdikleri destekten dolayı Turkcell'e ve fizy.com'un tekrar geri dönmesinde kamuoyundaki algının aksine en başından beri yapıcı tutum sergileyen meslek birlikleri MÜ-YAP, MESAM, MSG, MÜYORBİR'e fizy.com ekibi ve tüm fizy kullanıcıları adına teşekkür ediyoruz."



