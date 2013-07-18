T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Fizy paralı oluyor

İnternet üzerinden müzik dinlemek isteyenlerin ilk aklına gelen sitelerden biri olan Fizy artık paralı oluyor

18 Temmuz 2013 19:28

Fizy Ürün Müdürü Çağatay Öztürk, uygulamanın gelecek haftadan itibaren başlayacağını belirtti. 
 
Sadece Fizy değil tüm yasal müzik sitelerinin bundan böyle zorunlu olarak abonelik sistemine geçeceğini aktaran Öztürk, kullanıcıların abone olmadan ücretsiz müzik dinleyemeyeceklerini söyledi. Öztürk, bu durumun hak sahiplerinin aralarındaki birlikleşme ve çalışmaları doğrultusunda geliştiğini aktardı. 
 

Test edebilecekler 

 
Bununla beraber kullanıcıların bir müzik sitesine üye olmadan önce siteyi test etme şansı olacak. Belli bir test süresinden sonra kullanıcılar o siteye abone olup olmamaya karar verecekler. 
 
Abonelik fiyatları ise ‘tavsiye edilen fiyat’ üzerinden belirlenecek. Öztürk, rekabetin yaratacağı ortam nedeniyle fiyatların tüm müzik sitelerinde hemen hemen aynı olacağını düşündüğünü belirtti.
 

Haksız rekabet doğabilir

 
Öte yandan Öztürk, Fizy gibi sitelerin bundan böyle yalnızca abonelik yoluyla müzik hizmeti sunabilirken Youtube gibi popüler siteler üzerinde bedava müzik dinlenebiliyor olmasının haksız rekabet doğuracağını belirterek hak sahipleri ile yapılan görüşmede de bu konuyu dile getirdiklerini paylaştı. 
 
Fizy abonelik paketleri, fiyatları ve detay bilgileri önümüzdeki günlerde yapılacak bir lansman ile tanıtılacak. 
 

Anlaşma yürürlükte

 
hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yasal internet siteleri ve hak sahipleri arasındaki anlaşma 15 Temmuz 2013’ten itibaren yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre internet üzerinden müzik dinlemek isteyen bir kullanıcı, hak sahiplerinin emeği karşılığında ödenmesi gereken belli bir ücreti servis sağlayıcılar ile paylaşarak üstlenmek durumunda kalacak.

ETİKETLER

fizyyoutube

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24