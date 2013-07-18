Fizy paralı oluyor

Fizy Ürün Müdürü Çağatay Öztürk, uygulamanın gelecek haftadan itibaren başlayacağını belirtti.

Sadece Fizy değil tüm yasal müzik sitelerinin bundan böyle zorunlu olarak abonelik sistemine geçeceğini aktaran Öztürk, kullanıcıların abone olmadan ücretsiz müzik dinleyemeyeceklerini söyledi. Öztürk, bu durumun hak sahiplerinin aralarındaki birlikleşme ve çalışmaları doğrultusunda geliştiğini aktardı.

Test edebilecekler

Bununla beraber kullanıcıların bir müzik sitesine üye olmadan önce siteyi test etme şansı olacak. Belli bir test süresinden sonra kullanıcılar o siteye abone olup olmamaya karar verecekler.

Abonelik fiyatları ise ‘tavsiye edilen fiyat’ üzerinden belirlenecek. Öztürk, rekabetin yaratacağı ortam nedeniyle fiyatların tüm müzik sitelerinde hemen hemen aynı olacağını düşündüğünü belirtti.

Haksız rekabet doğabilir

Öte yandan Öztürk, Fizy gibi sitelerin bundan böyle yalnızca abonelik yoluyla müzik hizmeti sunabilirken Youtube gibi popüler siteler üzerinde bedava müzik dinlenebiliyor olmasının haksız rekabet doğuracağını belirterek hak sahipleri ile yapılan görüşmede de bu konuyu dile getirdiklerini paylaştı.

Fizy abonelik paketleri, fiyatları ve detay bilgileri önümüzdeki günlerde yapılacak bir lansman ile tanıtılacak.

Anlaşma yürürlükte

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yasal internet siteleri ve hak sahipleri arasındaki anlaşma 15 Temmuz 2013’ten itibaren yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre internet üzerinden müzik dinlemek isteyen bir kullanıcı, hak sahiplerinin emeği karşılığında ödenmesi gereken belli bir ücreti servis sağlayıcılar ile paylaşarak üstlenmek durumunda kalacak.