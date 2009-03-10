Fiziksel özelliklerinize uygun ayakkabı seçin!

İş hayatının ve özel günlerin en tamamlayıcı aksesuarlarından olan ayakkabıları seçerken dikkatli olmalısınız.



1. Hepimiz ayni şeyi istiyoruz, daha ince ve daha uzun görünmek. Bunun için düz bir çizgi etkisi yaratmamız gerekiyor. Sadece giysilerde değil, ayakkabılarla da… Ayakkabılarınızla pantolonlarınızı ve çoraplarınızı aynı tonlarda seçerek yukardan aşağı bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Aynı kuralı eteklerinizle de uygulamayı unutmayın, kesintisiz bir bütün çizgi.



2. Topuklu mu düz mü?



Profesyonel yasamda 8 cm. daha yüksek topuklu ayakkabıları hiç önermiyoruz. İş giyimi konusunda geleneksel sektörler olan banka, finans, hukuk, kamu sektörlerde klasik topuklulardan şaşmayın.



Geçtiğimiz yaz çok moda olan dolgu topukları özel hayatınıza saklayın. 4- 5 cm. topuklar aslında pek çok bacakta şık duruyor. Bacaklarınızın kalın olduğundan şikâyetçiyseniz bacağınızı daha ince ve uzun göstermek için En azından 2,5 -3 cm. topuklar seçin, düz baget ve kolej ayakkabılardan uzak durun.



3. İşte giyeceğiniz ayakkabılara karar vermekte zorlanıyorsanız, burnu açık ayakkabılar, sandaletler, dans ayakkabıları, terlikler geleneksel iş yeri giyimine uygun değildir. Burnu kapalı ya da yaz ayları için arkadan bantlı ayakkabılar bu tarz giyim için en uygun seçimlerdir. Kışla birlikte vitrinlerde boy göstermeye başlayan çizme ve botlar söz konusu olunca ponponlar, kauçuk tabanlar, püsküller de sizinle ise gelen modeller olmasın.



4. Ayakkabınızın ayaklarınızla hatta bacaklarınızla orantılı olmasına özen gösterin. Yani ince, narin ayaklarınız ve ince bacaklarınız varsa daha ince topuklu zarif ayakkabıları, ya da ayaklarınız taraklıysa daha geniş yüzlü ayakkabıları, bacaklarınızla orantılı kalınlıkta topukları seçin. Bu arada sivri burunlu ayakkabılar ayakları daha uzun, yuvarlak burunlularsa daha küçük gösteriyor



5. Alabileceğinizin en kalitelisini alın. Başta biraz daha pahalı gelse de kaliteli bir çift ayakkabı sizi çok daha uzun süre taşıyacaktır.



6. Ayakkabı alışverişinizi öğleden sonraya bırakın. Ayakların ayakta durmaktan yürümekten, yorgunluktan en şiş olacağı zaman bu zamanlardır, ayakkabı alışverişinizi bu saatlerde yapın ki ayağınızın en rahat olacağı doğru ayakkabıyı seçmeniz garanti olsun.



7. Ayakkabı ve çantalar aynı renkte olmak zorunda değiller artık. Ama aynı stilde olmaları önemli. Spor ayakkabılarla spor kesimli çantaları, daha zarif fantezi ayakkabılarla ayni zarafette çantaları esleştirmeye özen gösterin.

