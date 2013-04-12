Fiziksel acı miktarı ilk kez fotoğraflandı

ABD'de yapılan bir araştırmada, fiziksel acının miktarı, beyindeki yansımasına bakılarak ilk kez objektif olarak ölçüldü.

Colorado Üniversitesi'nden Nöroloji ve Psikoloji Profesörü Tor Wager, özel bir tarama yöntemiyle görüntülenen beyinde, hem acının etkilerinin hem de miktarının gözlenebildiğini açıkladı.

Wager ve ekibi, beyinleri tarayıcıya bağlı 114 kişi üzerinde yaptıkları deneyde, kişilerin kollarının bir kısmına 43-49 derecelik ısı uyguladı. Katılımcılarda, sıcaklığın neden olduğu acının beyindeki etkisi gözlendi. Araştırmada, acının, katılımcıların beyninde, benzer noktalarda benzer etkiler yarattığı ortaya kondu.

Bilim adamları, beyindeki görüntüye göre uygulanan ısı miktarının yüzde 90 oranında doğru tahmin edilebildiğini kaydetti.

Öte yandan daha önce yapılan araştırmalarda, fiziksel acıyla psikolojik acının beyinde benzer etkiler yarattığı belirtilmişti. Deneyde, eski sevgilisinin fotoğrafını gören birinin beyninde oluşan etkinin, fiziksel acıya benzediği ancak yakma hissinin oluşturduğu acıyla aynı olmadığı ispat edildi.

Bilim adamları, farklı nedenlere bağlı çekilen acıların, beyinde farklı etkiler yarattığını ifade etti.