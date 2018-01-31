Fiyatta anlaşamadığı emlakçıya pompalı tüfekle saldırı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY\'de evine satılığa çıkaran bir kişi, fiyat konusunda anlaşamadığı için tartışma yaşadığı emlakçıya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, birçok iş yerine saçma isabet etti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bir bina önünde meydana geldi. İddiaya göre, evini satmak isteyen Mustafa Ü. satış için emlakçı Oğulcan G. ile anlaştı. Mustafa Ü., emlakçı ile telefonda fiyatın düşük olduğu konusunda tartıştı. Mustafa Ü. emlakçıyı satışı yapılacak dairenin olduğu bina önüne çağırdı. İki kişi burada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Evini satışa çıkaran adamla emlakçıyı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bu sırada Mustafa Ü. satılık pankartına sardığı pompalı tüfeği çıkararak emlakçıya ateş etmeye başladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda çok sayıda iş yerine saçma isabet etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve iş yeri sahipleri büyük korku yaşadı. Yaşadığı olayı anlatan Oğulcan G., \"Ev alım satım işimiz vardı. Evine teklif getirmiştik teklifi düşük bulduğu için tartışma yaşadık. Beni arayarak buraya çağırdı. ortağımla burada beklerken elinde pankart vardı onu bize verecek sandık. Küfür etmeye başladı. Pankartla vurmaya başladı. sonra yere yatırdım kendimi korumak için. Elindeki pankart düştü. çevredekiler bizi ayırdı. Pankartın ucundan silahı gördüm. Kaçmaya başladım o da arkamdan ateş etti\" diye konuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Ü.\'yü gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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