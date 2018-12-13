Fiyatlar tepki çekmişti: Türk Telekom AKK'siz internet tarifeleri duyurusunu kaldırdı

Türkiye'de yeni yıldan itibaren kalkacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) sonrası için yeni paketlerini duyuran Türk Telekom, tarifeye yönelik yoğun tepkiler üzerine geri adım attı.

Türk Telekom, dün açıkladığı kotasız tarifelerini, internet sayfasından kaldırdı. Sayfanın linki tıklandığında "İnternette Sınırlar Kalkıyor" başlığı altında konuyla ilgili sık sorulan soruların yanıtları yer alıyor. Ancak yeni sisteme ilişkin herhangi bir tarife bilgisi bulunmuyor.

Sayfada yeni tarifelerin yakında duyurulacağı belirtiliyor.

Aşım bedeli devam edecek

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan olan "Limitli Kota Aşımlı paketler limitsiz internet düzenlemesinden etkilenecek mi?" sorusuna ise şu cevap veriliyor: "Limitli kota aşımlı paketlerde kota aşımı sonrasında aşım bedeli uygulaması devam edecek olup 25 GB olan AKN uygulamasına son verilecektir. Aşım bedeli uygulanmaya devam edecektir."

Ayrıca limitsiz ve AKN'li paketlerde olan taahhütlü ve taahhütsüz tüm müşterilere limitsiz internet hizmeti verileceği ifade ediliyor. Şirketin, gelen tepkiler üzerine yeni dönemle ilgili tarifelerini gözden geçirmesi bekleniyor.