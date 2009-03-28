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Yaşam

Fiyatı değil ama kendisi hesaplı!

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, “Roadster”in ardından ikinci elektrikli otomobilinin duyurusunu yaptı. 50 bin dolarlık aracın “deposu” 3 Euro'ya (7 TL) doluyor

28 Mart 2009 02:00

2003 yılında kurulan ABD'li otomobil üreticisi Tesla, 100 bin dolarlık ilk elektro aracı “Roadster”in ardından ikinci elektrikli otomobilinin duyurusunu yaptı. 50 bin dolarlık aracın “deposu” 3 Euro'ya (7 TL) doluyor.

Hürriyet'in haberine göre, Kaliforniya San Carlos’da bir basın toplantısı düzenleyen Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, 5 kişilik limuzinin 2011’in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını ifade etti. Musk, aracın ABD'de vergi indirimleri dahil, 50 bin dolara satılacağını söyledi.

Aküler 45 dakikada doluyor

Tesla, “S Modeli” adı verilen limuzinden her yıl 20 bin adet üretmeyi planlıyor. Yaklaşık 5 metre boyundaki limuzin üç farklı akü paketiyle geliyor. Araç, bunlarla kesintisiz 250, 370, 480 kilometre kat edebiliyor.

Saatte 100 kilometre hıza 6 saniyede çıkan limuzinin akülerinin dolum işleminin de yaklaşık 45 dakikada tamamlandığı belirtildi.

Tesla “S Modeli”nin akülerinin yaklaşık 3 Euro’ya dolduğu, böylece 100 kilometre başına elektrik tüketiminin yaklaşık 61 senti bulacağı kaydedildi.

Daimler’le işbirliği

Tesla, geçen yıl Roadster marka spor aracının seri üretimine geçmiş, ancak aracın fiyatının yüksekliği, Roadster’ın yaygınlık kazanmasını önlemişti.

Aralarında Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger ve Google kurucuları Sergey Brin ile Larry Page’in du bulunduğu ünlüler “Tesla Roadster”den edinmişti.

Tesla, bu yılın başında da Daimler’in “Smart” modeli için işbirliğine gidileceğini duyurmuştu.

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