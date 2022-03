Fiyatı 250 bin TL'nin altında üç otomobil kaldı

Türkiye’de araç fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu artışın etkisiyle sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobil kaldı. İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, “27 Aralıktan bugüne döviz kurunda yüzde 15’e yakın bir artış oldu. Bu artış sıfır km araç fiyatlarına da yansıdı. 10 Ocak haftasına girdiğimizde sıfır km otomobillerde 250 bin TL altında sadece üç adet binek otomobilin kaldığını görüyoruz” dedi.

Ekonomist Dergisi'nden Ayşegül Sakarya Pehlivan'ın haberine göre döviz kurundaki bu artışa ek olarak fiyatların yüksek olmasındaki diğer bir sebep de ÖTV’nin yüksek olması diyen Yalçın, “Şu an sıfır km’de en ucuz ilk 20 adet binek otomobile baktığımızda otomobillerin hepsinin de benzinli olduğunu görüyoruz. Ve bu otomobillerin çoğunun da baz yani giriş versiyonlu donanım paketine ait otomobiller olduğunu görüyoruz. Sıfır km araç fiyatlarındaki bu yüksek fiyatlar olmasına rağmen şu an halen devam eden sıfır km’deki tedarik sorunu yüzünden bayilerde istenilen sıfır km araç bulunurluğu çok az. Kısaca sıfır araç fiyatları hem çok yüksek hem de her araç yok” diyor.

En ucuz ilk 20 binek otomobil ise şöyle: